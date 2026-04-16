В ряде населенных пунктов Полтавской области будут действовать графики временного отключения света.

Графики отключения света в Полтавской области на 17 апреля будут действовать в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредила Новосанжарская поселковая территориальная община.

В Полтавской области 17 апреля в связи с проведением плановых ремонтных и технических работ на электросетях вводятся графики временного отключения света.

В селе Велыкый Кобелячок отключения состоятся с 8 до 17 часов и коснутся улиц:

Лымаривська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15),

Молодижна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31),

Незалежности (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров. Сильськый (б. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21).

В селе Маркивка с 8 до 17 часов ограничения будут действовать на улице:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34).



В селе Свичкареве с 8 до 17 часов без электроснабжения останутся дома на улицах:

Мыколы Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодижна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрия Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

В селе Мала Перещепына с 08:30–16:30 часы отключения запланированы на улицах:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров. Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

