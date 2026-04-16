Графіки відключення світла у Полтавській області на 17 квітня будуть діяти в окремих населених пунктах через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередила Новосанжарська селищна територіальна громада.

У Полтавській області 17 квітня у зв’язку з проведенням планових ремонтних і технічних робіт на електромережах запроваджуються графіки тимчасового відключення світла.

У селі Великий Кобелячок відключення відбудуться з 8 до 17 години і торкнуться вулиць:

Лимарівська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15),

Молодіжна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31),

Незалежності (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров. Сільський (б. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21).

У селі Марківка з 8 до 17 години обмеження діятимуть на вулиці:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34).

У селі Свічкареве з 8 до 17 години без електропостачання залишаться будинки на вулицях:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).



У селі Мала Перещепина з 08:30–16:30 години відключення заплановані на вулицях:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров. Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

Останні новини України:

