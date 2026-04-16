График отключения газа с 17 по 20 апреля в Днепропетровской области предупреждает местных жителей о временных неудобствах.

График отключения газа с 17 по 20 апреля в Днепропетровской области будет введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Подробный график отключения газа с 17 по 20 апреля в Днепропетровской области обнародовал местный филиал ООО «Газсети» на своем официальном сайте.

В компании отметили, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района, а также необходимостью технического обслуживания внутренних сетей в жилых домах.

В Днепре 17.04.2026 года временно прекратят распределение голубого топлива по адресам: ул. Даниила Самойловича, 1, пр. Героев, 11 и ул. Набережная Победы, 54

Также 20.04.2026 ограничения будут действовать на ул. Академика Белелюбского, 12 и 13, ул. Ближняя, 33, ул. Владимира Вернадского, 7 и ул. Тополь 3, д.4, кор.3.

Отдельно, в пгт Обуховка 17.04.2026 без газоснабжения временно останутся дома на ул. Некрасова с номерами 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 30, 30а, 32, 34 и 36.

Как уточняют в филиале, график отключения газа с 17 по 20 апреля в Днепропетровской области сформирован в рамках плановых работ, выполняемых для безопасной и стабильной работы газовых сетей.

После завершения ремонтов подачу голубого топлива возобновят в полном объеме, однако специалисты проведут необходимые проверки и технические процедуры.

В компании отмечают, что восстановление газоснабжения будет происходить только после завершения всех регламентных работ, включая осмотр оборудования и опрессовку систем.

Жителей призывают обеспечить доступ работникам газораспределительной компании к каждому газифицированному жилью.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.