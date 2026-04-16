Графік відключення газу з 17 по 20 квітня у Дніпропетровській області попереджає місцевих мешканців про тимчасові незручності.

Графік відключення газу з 17 по 20 квітня у Дніпропетровській області введуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Детальний графік відключення газу з 17 по 20 квітня у Дніпропетровській області оприлюднила місцева філія ТОВ «Газмережі» на своєму офіційному сайті.

У компанії зазначили, що обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, а також необхідністю технічного обслуговування внутрішніх мереж у житлових будинках.

У Дніпрі 17.04.2026 року тимчасово припинять розподіл блакитного палива за такими адресами: вул. Данила Самойловича, 1, пр. Героїв, 11 та вул. Набережна Перемоги, 54.

Також 20.04.2026 року обмеження діятимуть на вул. Академіка Белелюбського, 12 і 13, вул. Ближня, 33, вул. Володимира Вернадського, 7 та вул. Тополя 3, буд.4, кор.3.

Окремо, у смт Обухівка 17.04.2026 року без газопостачання тимчасово залишаться будинки на вул. Некрасова з номерами 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 30, 30а, 32, 34 та 36.

Як уточнюють у філії, графік відключення газу з 17 по 20 квітня у Дніпропетровській області сформований у межах планових робіт, які виконуються для безпечної та стабільної роботи газових мереж.

Після завершення ремонтів подачу блакитного палива відновлять у повному обсязі, однак перед цим фахівці проведуть необхідні перевірки та технічні процедури.

У компанії наголошують, що відновлення газопостачання відбуватиметься лише після завершення всіх регламентних робіт, включно з оглядом обладнання та опресовуванням систем.

Мешканців закликають забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії до кожного газифікованого помешкання.

Останні новини України:

