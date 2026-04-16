Прогноз погоды на неделю с 17 по 23 апреля в Полтавской области позволит жителям региона подхотиться к прихотям природы.

Прогноз на неделю с 17 по 23 апреля в Полтавской области свидетельствует о преобладании облачной погоды с периодическими осадками и умеренными температурными колебаниями, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 17 по 23 апреля в Полтавской области предоставили метеорологи с сайта sinoptik.ua.

17 апреля в регионе небо будет преимущественно облачным в течение суток. Температура будет колебаться от около +10° ночью до +13° днем.

Далее прогноз погоды на неделю с 17 по 23 апреля в Полтавской области демонстрирует, что 18 апреля значительных изменений в погодных условиях не произойдет.

19 апреля принесет более неустойчивые метеорологические условия. В дневные часы в регионе ожидается небольшой дождь, который может ослабеть ближе к вечеру.

Температура воздуха будет колебаться от +7° в ночные часы до +12° днем, а влажность будет повышаться до 90 процентов ночью. Ветер усилится до 4 м/с в дневные часы.

20 апреля условия будут оставаться подобными, однако осадки будут менее продолжительными. Ночью и утром существенных дождей не прогнозируется, однако днем ​​возможен кратковременный мелкий дождь, постепенно прекратившийся к вечеру.

Температура составит от +6° до +11°, а атмосферное давление будет колебаться от 747 до 751 мм. Влажность остается высокой.

21 апреля снова вернется неустойчивая облачная атмосфера. Ночью и утром существенных осадков не ожидается, однако в дневные часы возможен мелкий дождь, который прекратится до вечера.

Температурные показатели будут оставаться умеренными с максимальными значениями около +11°. Ветер усилится до 3.5 м/с в середине дня.

22 апреля ознаменуется преимущественно пасмурной атмосферой с периодическими дождями в течение всего дня. Температура будет колебаться от +9° ночью до +13° днем.

23 апреля осадков уже не прогнозируется, хотя небо будет оставаться полностью затянутым облаками. Температура поднимется до +15° в дневные часы, а в ночные часы снизится до +4°.

