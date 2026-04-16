Прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Полтавській області дасть змогу для жителів регіону підхотуватися до примх природи.

Прогноз на тиждень з 17 до 23 квітня в Полтавській області свідчить про переважання хмарної погоди з періодичними опадами та помірними температурними коливаннями, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Полтавській області надали метеорологи із сайту sinoptik.ua.

17 квітня у регіоні небо залишатиметься переважно хмарним протягом доби. Температура коливатиметься від близько +10° вночі до +13° вдень.

Далі прогноз погоди на тиждень з 17 до 23 квітня в Полтавській області демонструє, що 18 квітня значних змін у погодних умовах не відбудеться.

19 квітня принесе більш нестійкі метеорологічні умови. У денні години у регіоні очікується дрібний дощ, який може послабшати ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +7° у нічні години до +12° вдень, а вологість підвищуватиметься до понад 90 відсотків уночі. Вітер посилиться до 4 м/с у денний час.

20 квітня умови залишатимуться подібними, однак опади будуть менш тривалими. Вночі та зранку істотних дощів не прогнозується, проте вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який поступово припиниться до вечора.

Температура становитиме від +6° до +11°, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 747 до 751 мм. Вологість залишатиметься високою.

21 квітня знову повернеться нестійка хмарна атмосфера. Вночі та зранку істотних опадів не очікується, однак у денні години можливий дрібний дощ, який має припинитися до вечора.

Температурні показники залишатимуться помірними, з максимальними значеннями близько +11°. Вітер посилиться до 3.5 м/с у середині дня.

22 квітня відзначиться переважно похмурою атмосферою з періодичними дощами протягом усього дня. Температура коливатиметься від +9° вночі до +13° вдень.

23 квітня опадів вже не прогнозується, хоча небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Температура підніметься до +15° у денні години, а в нічний час знизиться до +4°.

