Самые дешевые квартиры в Днепре остаются востребованным сегментом рынка, где покупатели чаще всего рассматривают компактные однокомнатные варианты.

Самые дешевые квартиры в Днепре чаще всего подразумевают вторичное жилье с базовым или обновленным ремонтом, сообщает Politeka.

Мы нашли разные варианты самых дешевых квартир в Днепре на OLX .

В большинстве случаев это небольшие жилища площадью от 20 до 30 м², которые продаются как для собственного проживания, так и для последующей аренды.

Первый вариант среди самых дешевых квартир в Днепре расположен на жилом массиве Западный, по улице Зеленая, 1. Стоимость объекта составляет 608 тысяч гривен.

Это однокомнатное жилье площадью 22 м², расположенное на седьмом этаже девятиэтажного панельного дома с централизованным отоплением.

Жилье имеет кухню площадью 6 м² и базовую бытовую технику, в том числе плиту. Планировка позволяет использовать пространство в качестве кухни-студии с возможностью возврата перегородки при необходимости.

Район отличается развитой инфраструктурой, рядом есть магазины, супермаркеты, больница и удобное транспортное сообщение.

Второй объект расположен в районе Самаровки на улице Кильченска. Стоимость составляет 782 тысяч гривен. Это однокомнатное жилье площадью 22 м2, расположенное на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

Жилплощадь выполнена с качественным евроремонтом, заменены все коммуникации, включая электричество и сантехнику. Жилье полностью укомплектовано мебелью и техникой, в том числе кондиционером, стиральной машиной, холодильником и встроенной кухней.

Третий вариант находится в районе центральной части города на проспекте Александра Поля. Стоимость объекта составляет 782 тысяч гривен. Это однокомнатный дом площадью 31 м², расположенный на третьем этаже девятиэтажного панельного дома.

