Найдешевші квартири в Дніпрі найчастіше передбачають вторинне житло з базовим або оновленим ремонтом, повідомляє Politeka.
Ми знайшли різні варіанти найдешевших квартир в Дніпрі на платформі OLX.
У більшості випадків це невеликі помешкання площею від 20 до 30 м², які продаються як для власного проживання, так і для подальшої оренди.
Перший варіант серед найдешевших квартир в Дніпрі розташований на житловому масиві Західний, на вулиці Зелена, 1. Вартість об’єкта становить 608 тисяч гривень.
Це однокімнатне помешкання площею 22 м², розташоване на сьомому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку з централізованим опаленням.
Житло має кухню площею 6 м² та базову побутову техніку, зокрема плиту. Планування дозволяє використовувати простір як кухню-студію з можливістю повернення перегородки за потреби.
Район відзначається розвиненою інфраструктурою, поруч є магазини, супермаркети, лікарня та зручне транспортне сполучення.
Другий об’єкт розташований у районі Самарівка на вулиці Кільченська. Вартість становить 782 тисячі гривень. Це однокімнатне житло площею 22 м², розташоване на першому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку.
Житлова площа виконана з якісним євроремонтом, замінені всі комунікації, включно з електрикою та сантехнікою. Житло повністю укомплектоване меблями та технікою, зокрема кондиціонером, пральною машиною, холодильником і вбудованою кухнею.
Третій варіант знаходиться в районі центральної частини міста, на проспекті Олександра Поля. Вартість об’єкта становить 782 тисячі гривень. Це однокімнатна оселя площею 31 м², розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку.
