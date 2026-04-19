Найдешевші квартири в Дніпрі залишаються затребуваним сегментом ринку, де покупці найчастіше розглядають компактні однокімнатні варіанти.

Найдешевші квартири в Дніпрі найчастіше передбачають вторинне житло з базовим або оновленим ремонтом, повідомляє Politeka.

Ми знайшли різні варіанти найдешевших квартир в Дніпрі на платформі OLX.

У більшості випадків це невеликі помешкання площею від 20 до 30 м², які продаються як для власного проживання, так і для подальшої оренди.

Перший варіант серед найдешевших квартир в Дніпрі розташований на житловому масиві Західний, на вулиці Зелена, 1. Вартість об’єкта становить 608 тисяч гривень.

Це однокімнатне помешкання площею 22 м², розташоване на сьомому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку з централізованим опаленням.

Житло має кухню площею 6 м² та базову побутову техніку, зокрема плиту. Планування дозволяє використовувати простір як кухню-студію з можливістю повернення перегородки за потреби.

Район відзначається розвиненою інфраструктурою, поруч є магазини, супермаркети, лікарня та зручне транспортне сполучення.

Другий об’єкт розташований у районі Самарівка на вулиці Кільченська. Вартість становить 782 тисячі гривень. Це однокімнатне житло площею 22 м², розташоване на першому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку.

Житлова площа виконана з якісним євроремонтом, замінені всі комунікації, включно з електрикою та сантехнікою. Житло повністю укомплектоване меблями та технікою, зокрема кондиціонером, пральною машиною, холодильником і вбудованою кухнею.

Третій варіант знаходиться в районі центральної частини міста, на проспекті Олександра Поля. Вартість об’єкта становить 782 тисячі гривень. Це однокімнатна оселя площею 31 м², розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.