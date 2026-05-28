Дефицит продуктов в Винницкой области часто упоминается среди потенциальных вызовов.

Дефицит продуктов в Винницкой области может затронуть отдельные категории молочной продукции, если производители столкнутся с дальнейшим ростом затрат и сокращением объемов сырья, сообщает Politeka.

О возможных рисках сообщают представители отрасли. Среди главных причин называют военные вызовы, а также удорожание горючего, связанное с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Увеличение затрат на логистику и корма для скота создает дополнительное давление на фермерские хозяйства. Одновременно производители сталкиваются с понижением закупочной стоимости молока, что негативно влияет на рентабельность.

По оценкам профильных экспертов, осенью молочные товары могут вырасти в цене на 15-25%. Итоговый показатель зависит от конкретного вида продукции и ситуации на рынке.

В то же время специалисты не прогнозируют резкого скачка цен в ближайшее время. Текущая ситуация остается контролируемой, хотя риски для отрасли сохраняются.

Отдельное внимание участники рынка обращают на вероятное сокращение производства сырья. Поэтому Дефицит продуктов в Винницкой области часто упоминают среди потенциальных вызовов, которые могут возникнуть в случае углубления проблем в молочном секторе.

Впрочем, эксперты отмечают, что нехватка сырого молока не означает автоматического исчезновения готовых товаров с полок магазинов. Значительная часть производимого сырья в настоящее время направляется на экспорт.

В случае сокращения объемов производства, прежде всего, может уменьшиться экспортный потенциал. Благодаря этому внутренний рынок, по прогнозам специалистов, останется достаточно обеспеченным основными видами молочной продукции.

Источник: fakty

