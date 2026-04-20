Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве направлена ​​на своевременное реагирование на нужды населения и всестороннюю поддержку в сложный период.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в виде безвозмездных услуг в рамках благотворительных программ, направленных на поддержку уязвимых категорий населения, передает Politeka.net.

Инициативу реализует местный центр организации «Каритас».

Поддержка осуществляется в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». Кризисный центр в Полтаве обеспечивает комплексные услуги жителям города и области, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В заведении работает команда специалистов, среди которых психолог, юрист, кейс менеджер и кризисный консультант. Они оказывают социальное сопровождение, правовые консультации и психологическую поддержку, помогая людям адаптироваться к новым условиям жизни.

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка в рамках компонента «Деньги на защиту». Программа направлена ​​на покрытие базовых потребностей и стабилизацию жизненной ситуации получателей.

Также следует отметить, что воспользоваться услугами могут лица, отвечающие критериям уязвимости. Среди них люди старше 60 лет, граждане с инвалидностью, одинокие родители, опекуны, беременные женщины, матери с малолетними детьми, а также многодетные семьи и лица с тяжелыми заболеваниями.

Обратиться в кризисный центр можно по адресам: улица Гоголя, 28 и Пилипа Орлика, 20/1 в Полтаве.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.