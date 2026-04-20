Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в виде безвозмездных услуг в рамках благотворительных программ, направленных на поддержку уязвимых категорий населения, передает Politeka.net.
Инициативу реализует местный центр организации «Каритас».
Поддержка осуществляется в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». Кризисный центр в Полтаве обеспечивает комплексные услуги жителям города и области, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
В заведении работает команда специалистов, среди которых психолог, юрист, кейс менеджер и кризисный консультант. Они оказывают социальное сопровождение, правовые консультации и психологическую поддержку, помогая людям адаптироваться к новым условиям жизни.
Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка в рамках компонента «Деньги на защиту». Программа направлена на покрытие базовых потребностей и стабилизацию жизненной ситуации получателей.
Также следует отметить, что воспользоваться услугами могут лица, отвечающие критериям уязвимости. Среди них люди старше 60 лет, граждане с инвалидностью, одинокие родители, опекуны, беременные женщины, матери с малолетними детьми, а также многодетные семьи и лица с тяжелыми заболеваниями.
Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве направлена на своевременное реагирование на нужды населения и всестороннюю поддержку в сложный период.
Обратиться в кризисный центр можно по адресам: улица Гоголя, 28 и Пилипа Орлика, 20/1 в Полтаве.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.
Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.