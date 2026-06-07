Право на денежную помощь в Винницкой области имеют только некоторые категории пенсионеров.

Украинские пенсионеры, отвечающие установленным критериям, могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь в Винницкой области, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что такая финансовая поддержка не назначается автоматически только по достижению 80-летнего возраста. Для ее оформления обязательно подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе, а также соответствие ряду требований, определенных действующим законодательством.

Как говорится в сообщении ПФУ, речь идет о государственной денежной помощи в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для граждан, достигших 80 лет и потерявших трудоспособность, в 2026 году эта сумма составляет 1038 гривен в месяц.

Поддержка тех, кто в этом больше всего нуждается

Право на нее имеют одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. При этом не имеет значения, проживают ли такие родственники вместе с пенсионером, или отдельно — решающим сам факт наличия юридической обязанности по содержанию.

Обязательным условием также установлена ​​потребность в постоянном уходе, которая подтверждается официальным заключением врачебно-консультативной комиссии.

Этот документ является ключевым основанием для назначения доплаты. В Пенсионном фонде подчеркивают, что такая выплата призвана частично компенсировать расходы пожилых людей на уход, лечение и ежедневные бытовые нужды.

Как оформить денежную помощь в Винницкой области

Процедура назначения выплат начинается с медицинского обследования. Сначала пенсионеру необходимо обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который при наличии оснований выдает направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии.

После получения соответствующего заключения ЛКК заявитель подает обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

В пакет документов входят:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинское заключение ЛКК;

право на доходы;

при необходимости - документы, подтверждающие самостоятельное проживание.

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