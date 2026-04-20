Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві спрямована на своєчасне реагування на потреби населення та забезпечення всебічної підтримки у складний період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді безоплатних послуг у межах благодійних програм, спрямованих на підтримку вразливих категорій населення, передає Politeka.net.

Ініціативу реалізує місцевий осередок організації «Карітас».

Підтримка здійснюється в рамках проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». Кризовий центр у Полтаві забезпечує комплексні послуги мешканцям міста та області, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У закладі працює команда фахівців, серед яких психолог, юрист, кейс-менеджер і кризовий консультант. Вони надають соціальний супровід, правові консультації та психологічну підтримку, допомагаючи людям адаптуватися до нових умов життя.

Окрім цього, передбачено фінансову підтримку в межах компонента «Гроші на захист». Програма спрямована на покриття базових потреб і стабілізацію життєвої ситуації отримувачів.

Також варто зауважити, що скористатися послугами можуть особи, які відповідають критеріям вразливості. Серед них — люди старші 60 років, громадяни з інвалідністю, одинокі батьки, опікуни, вагітні жінки, матері з малолітніми дітьми, а також багатодітні родини та особи з тяжкими захворюваннями.

Звернутися до кризового центру можна за адресами: вулиця Гоголя, 28 та вулиця Пилипа Орлика, 20/1 у Полтаві.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.