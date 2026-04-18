Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области реализуется международной организацией Mercy Corps в партнерстве с Фондом Говарда Баффета и местными структурами, координирующими поддержку уязвимых категорий населения, передает Politeka.

Программа охватывает не только пожилых людей, но и внутренне перемещенных лиц, домохозяйства и фермеров, пострадавших в результате боевых действий. Форматы поддержки включают как финансовые выплаты, так и материальную помощь.

В рамках инициативы предусмотрена выдача денежных средств, продуктовых наборов, средств гигиены и бытовых комплектов. Отдельное направление направлено на возобновление аграрной деятельности в более безопасных районах региона.

К реализации приобщены Благотворительный фонд «ПОДДЕРЖКА АГРО», ОО «Всеукраинский Аграрный Совет» и другие партнерские организации. Они обеспечивают работу с общинами и расширяют охват программы на местах.

Также предусмотрено развитие малых хозяйств, поддержку фермерского сектора и обучающие инициативы для женщин-фермерок. Особое внимание уделяется укреплению экономической устойчивости сельских территорий.

Специалисты отмечают, что для участия необходимо предварительно проверить критерии и подготовить документы, упрощающие процесс получения помощи.

В этом контексте гуманитарная помощь пенсионерам в Черниговской области остается инструментом поддержки, который объединяет базовое обеспечение и восстановление жизнедеятельности общин.

Подробные сведения доступны через офисы Mercy Corps и партнерские организации, координирующие программу в регионе.

