Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступні для громадян, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб і потребують додаткової підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради та реалізуються в межах муніципальної програми підтримки соціально вразливих категорій населення, передає Politeka.

За інформацією департаменту соціальної політики, у місті організовано видачу гуманітарних наборів для внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку. Ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Першочергово допомогу отримують громадяни, які проживають у місцях тимчасового компактного розселення, зокрема у шелтерах, та зареєстровані в обласному центрі після 24 лютого 2022 року.

До переліку отримувачів входять представники вразливих груп: люди старшого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники малолітніх або недієздатних осіб. Окремо враховуються діти віком від трьох до 18 років.

Для отримання наборів необхідна реєстрація за місцем тимчасового проживання. Оформлення здійснюється через управління соціального захисту населення.

Гуманітарні пакунки включають продукти тривалого зберігання: консерви м’ясні та рибні, готові страви, паштет, чай, каву, цукор, макаронні вироби швидкого приготування, галети, мед і джем.

У міській раді підкреслюють, що програма діє для забезпечення мінімальних потреб населення та підтримки найбільш вразливих мешканців громади.

