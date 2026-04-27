Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксоване за підсумками моніторингу цін на основні категорії харчів у квітні 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надає портал Мінфін.

У рибному сегменті короп живий (1 кг) коштує в середньому 245,50 грн. Порівняно з березневим рівнем 227,30 грн, спостерігається зростання на 3,45 грн у місячній динаміці. У різних торгових точках показники залишаються близькими, що свідчить про відносну стабільність пропозиції.

Молочна продукція демонструє більш помітні коливання. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у квітні коштує в середньому 70,12 грн. У березні середній рівень становив 65,55 грн, тож зафіксовано незначне підвищення. Водночас роздрібні ціни варіюються залежно від мережі — від 58,50 грн до 86,50 грн.

Найбільші зміни спостерігаються у м’ясній категорії. Курятина гомілка «Наша ряба» (1 кг) у середньому коштує 151,00 грн. У березні показник становив 116,90 грн, що означає суттєве зростання на 49,00 грн у місячному вимірі. Коливання протягом періоду були різкими, із піками у різні дні моніторингу.

Подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язують із загальними ринковими факторами, серед яких зміни закупівельних цін, сезонний попит та витрати на логістику.

Експерти зазначають, що продовольчий ринок залишається нестабільним, а подальша цінова динаміка залежатиме від економічних умов та ситуації з постачанням.

Також варто зауважити, що подальші зміни вартості залежатимуть від ситуації на ринку та витрат постачальників.

