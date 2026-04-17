Графики отключения света в Полтавской области 18 апреля будут действовать в части региона.

В субботу вводятся плановые графики отключения света в Полтавской области из-за профилактических работ, которые продлятся 18 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Омельницкая община со ссылкой на данные ДТЭК.

Графики отключения света в Полтавской области на 18 апреля будут действовать через проведение профилактических и плановых работ. Техническое обслуживание будут производить в ряде электросетей.

С 8 до 20 часов (12 часов подряд) не будет электричества в селе Соснивка, однако обесточат только дома на улицах:

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ивана Котляревського — 3, 3А, 4, 6

Илли Третяка — 1, 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 6, 6Б, 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 28, 28/5, 29, 29А, 30, 31, 32А, 33А, 34, 35, 35-А, 39

Кроме этого, с 8 до 20 часов дополнительные графики отключения света охватят часть села Оныщенкы, где электричество выключат на следующих улицах:

Дачна — 3

Лисова - 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 23, 23, 2 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Также с 8 до 20 часов будут выключать электричество в селе Щербаки. Ограничения коснутся следующих адресов:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерів — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

