Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 квітня будуть діяти в частині регіону.

В суботу вводяться планові графіки відключення світла у Полтавській області, через профілактичні роботи, що триватимуть 18 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Омельницька Громада з посиланням на дані ДТЕК.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 квітня будуть діяти через проведення профілактичних та планових робіт. Технічне обслуговування проводитимуть у низці електромереж.

З 8 до 20 години (12 годин поспіль) не буде електрики в селі Соснівка, проте знеструмлять тільки будинки на вулицях:

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Івана Котляревського — 3, 3А, 4, 6

Іллі Третяка — 1, 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 6, 6Б, 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 28, 28/5, 29, 29А, 30, 31, 32А, 33А, 34, 35, 35-А, 39

Крім цього, з 8 до 20 години додаткові графіки відключення світла охоплять частину села Онищенки, де електрику вимкнуть на таких вулицях:

Дачна — 3

Лісова — 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Також з 8 до 20 години вимикатимуть електрику в селі Щербаки. Обмеження торкнуться наступних адрес:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

