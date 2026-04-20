Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 апреля будут действовать в части региона и коснутся десятков адресов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Ограничения носят временный характер и связаны с проведением профилактических работ на электросетях.

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии 21.04.2026 года с 08:00 до 19:00 в поселке Роздоры. Отключат электричество на улицах:

Амбарна, Выконкомивська, Вышнева, Дружбы, Мыру, Зализнычна, Калынова, Паркова, Перемогы, Робитныча, Тыха, Харкивська, Центральна, Шевченка, пров.Стадионный.

Сообщается также об отключении в Кривой Рог. Выключения произойдут в разные временные рамки:

09:00–18:00 часов на улицах:



Авангардна — №63, 63А

Героив Украины — №38

08:00–18:00 часов на улицах:

пл. Захысныкив Украины — №1

пр-т Поштовый — №37, 43

Кроме этого, 21.04.2026 года нестручки охватят село Вильне с 07:30 до 18:00 на улицах:

Мыру — №1, 4, 6, 9, 11–13, 15, 15А, 17, 19, 20А, 21, 25–27

Степова — №27

пров. Мыру — №10

Во вторник жители села Полтаво-Боголюбивка проведут часть дня без электроснабжения. Причина — плановые работы на сетях, которые энергетики выполняют для повышения надежности системы и предотвращения аварий в будущем.

Время отключения: с 07:30 до 19:00. Во временное обесточивание попадет по ул. Степова - №1-3, 5-10, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78 (парные), 82-88 (парные), 92, 94, 96, 10 110–118 (парные).

