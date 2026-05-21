Участие в программе гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье предполагает соблюдение ряда обязательных условий.

В Запорожье и Запорожской области продолжает действовать программа гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

Участие в ней предполагает соблюдение ряда обязательных условий. Речь идет о реализации проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», в рамках которого в регионе продолжается восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий. Программа включает как Запорожье, так и общины области и предусматривает проведение малых и средних ремонтов в частных домах и квартирах.

В частности, помощь направлена ​​на устранение критических повреждений жилья. К таким работам относятся замена выбитых окон и дверей, восстановление крыш, ремонт подвесных потолков, а также локальные работы с электросетями и водоснабжением. Отдельным направлением определено улучшение жилищных условий для внутренне перемещенных лиц, потерявших или повредивших жилье из-за войны войны.

Участие в программе могут принять домохозяйства Запорожской области, чье жилье потерпело разрушения после 24 февраля 2022 года и расположено не ближе 20 километров от линии боевого столкновения. Обязательным условием также подтверждено право собственности — заявку может подать исключительно официальный владелец недвижимости.

Формат гуманитарной помощи в Запорожье предусматривает два варианта: либо предоставление денежного гранта для самостоятельного выполнения ремонтных работ, либо организацию восстановления через подрядные строительные компании. В то же время, заявители не должны получать аналогичную помощь от государства или других благотворительных структур на момент подачи обращения.

Отдельно определены критерии уязвимости, которые учитываются при отборе участников. Приоритет предоставляется домохозяйствам с низким уровнем дохода — менее 6318 гривен на человека в месяц — или потерявшим основной источник дохода. Также в приоритетные категории относятся неполные семьи, в которых детей воспитывает один из родителей или опекун.

Особое внимание уделяется семьям с беременными женщинами или детьми раннего возраста, многодетным семьям, домохозяйствам, где есть люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также одиноким пенсионерам или домам, не имеющим поддержки со стороны родственников.

Организаторы отмечают, что рассмотрение заявлений осуществляется исключительно при подаче полного пакета документов, подтверждающих право собственности и соответствие критериям программы.

