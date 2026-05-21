Дефицит продуктов в Полтавской области становится все более заметным на фоне прогнозов относительно слабого урожая абрикосов и персиков в Украине после весенних заморозков, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам аналитиков аграрного рынка, потери абрикосов в этом сезоне могут составлять от 40% до 60% по сравнению со средними показателями прошлых лет. Для персиков прогноз менее критический, однако тоже существенный — от 30 до 50%.

Эксперт ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов объяснил, что главной причиной стали февральские и апрельские похолодания. Больше всего пострадали центральные и южные территории, где деревья начали цвести раньше других регионов.

Специалист отмечает, что аномально низкая температура особенно опасна для косточковых культур. Абрикосы оказались самыми уязвимыми, ведь даже короткий мороз в фазе цветения способен повредить цветочные почки и уничтожить будущий урожай.

Отдельной проблемой стало отсутствие полноценного опыления. Из-за холода пчелы почти не вылетали, поэтому часть уцелевших цветов осталась без опыления.

На этом фоне дефицит продуктов в Полтавской области может повлиять и на цены сезонных фруктов в магазинах и рынках. Аналитики прогнозируют подорожание абрикосов и персиков как минимум на 20–30%. При значительных потерях стоимость способна вырасти даже до 80%.

Украина будет частично компенсировать нехватку импортом. Основными поставщиками остаются Турция, Греция, Испания и Молдова. В то же время, эксперты отмечают, что зарубежная продукция не сможет полностью перекрыть спрос внутреннего рынка.

Миронов также обратил внимание, что кратковременные заморозки еще оставляют шанс спасти часть урожая. В таких условиях фермеры могут применять задымление садов, мелкодисперсное орошение или перемешивание воздуха. Если холод удерживается несколько дней подряд, даже эти методы не дают результата.

Участники аграрного сектора ожидают, что окончательная ситуация с урожаем станет ясна уже в начале лета после завершения формирования плодов.

