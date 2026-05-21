Новый график движения транспорта в Кировоградской области и детальные схемы перевозок будут введены в Кропивницком с 25 мая, в связи с началом работы нового автобусного маршрута под номером 125, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кировоградской области предусматривает, что данный коммунальный рейс получит сообщение от Салганных песков до Лесопарковой.

Представители местных властей отмечают, что пассажиры смогут пользоваться этим направлением в обоих направлениях ежедневно.

Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Кропивницкого городского совета.

Автобусы будут проезжать через Салганные пески, Бородянский переулок, а также улицы Макеевская, Чернобаевская, Крымская, Александрийская, Преображенская и Петропавловская.

Далее курсирование будет продолжаться по улицам Гоголя, хотя в обратном направлении автобус будет ехать через улицу Преображенскую, а также Кропивницкого, проспектом Европейским и улицами Большая Перспективная, Евгения Маланюка и Полтавская.

На финальном участке пути автобусы будут двигаться через переулок Объездный и улицу Героев земляков до остановки на Лесопарковой.

Утвержденный новый график движения транспорта в Кировоградской области будет снабжаться силами коммунального предприятия Электротранс, которое выступает официальным перевозчиком на этом объекте инфраструктуры.

На указанном маршруте будут ежедневно работать два автобуса средней вместимости. Отправление от остановки Салганные пески будут проходить в 6:50, 7:50, 8:55, 9:50, 11:35, 12:50, 13:35, 14:50, 17:10, 18:00, 19:10, 22:00.

Отправление от остановки Лесопаркова - в 5:50, 6:50, 8:00, 8:50, 9:55, 10:50, 12:35, 13:50, 16:00, 17:00, 18:10, 19:00 и 21:00.

