Графики отключения света в Черниговской области на 22 мая - вынужденный шаг и носят плановый характер.

В Черниговской области на 22 мая вводятся графики отключения света, что будут действовать по отдельным адресам в разных населенных пунктах региона, пишет Politeka.net.

Как отмечается, ввод графиков связан с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики объясняют, что такие меры являются необходимой частью технического обслуживания инфраструктуры, позволяющего своевременно выявлять и устранять возможные неисправности, а также предотвращать аварийные ситуации и повышать надежность электроснабжения в регионе.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». Графики отключения света в Черниговской области на 22 мая - вынужденный шаг, направленный на стабильную и безопасную работу энергосистемы в дальнейшем.

В городе Мена будут выключать электричество. Ограничения будут действовать с 08:00–17:00 через плановые профилактические работы в электросетях. Исчезнет свет на улицах:

1-й Просужого: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

2-й Просужого: 1, 2, 3, 4, 5, 1а

Набережна: 14

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а

Просужого: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 33а

Чернигивськый шлях: 75, 77

С 08:00–17:00 будут продолжаться отключения в селе Ладан. Обесточивание носят плановый характер и охватят следующие адреса:

Богдана Ступкы: 2, 4, 6

Журавська: 69, 71, 73, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Заводська: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 3П, 5Б, 32а

Заводськый: 1, 3, 6, 1/1

Мыколы Гоголя: 6А

Мыру: 63, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100а, 100В, 101, 102, 104, 104/1, 104/19, 106, 108, 110, 110А, 110Б, 112, 112А, 114, 114А, 118, 19А, 50А, 71А, 73Б, 75А, 75Б, 79б, 91І, 95/8, 95А, 95Б, 96А, 98/53, 98А

Прылуцька: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Прылуцькый: 1, 3, 5, 7

Соборна: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 7А

Спартака: 1

Тараса Шевченка: 5А

Чернигивська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

