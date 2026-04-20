Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 квітня будуть діяти в частині регіону та зачеплять десятки адрес, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах регіону. Обмеження носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії 21.04.2026 року з 08:00 до 19:00 години в селищі Роздори. Вимкнуть електрику на вулицях:

Амбарна, Виконкомівська, Вишнева, Дружби, Миру, Залізнична, Калинова, Паркова, Перемоги, Робітнича, Тиха, Харківська, Центральна, Шевченка, пров.Стадіонний.

Повідомляється також про відключення в міст Кривий Ріг. Вимкнення відбудуться у різні часові проміжки:

09:00–18:00 години на вулицях:



Авангардна — №63, 63А

Героїв України — №38

08:00–18:00 години на вулицях:

пл. Захисників України — №1

пр-т Поштовий — №37, 43

Крім цього, 21.04.2026 року неструмлення охоплять село Вільне з 07:30 до 18:00 години на вулицях:

Миру — №1, 4, 6, 9, 11–13, 15, 15А, 17, 19, 20А, 21, 25–27

Степова — №27

пров. Миру — №10

У вівторок мешканці села Полтаво-Боголюбівка проведуть частину дня без електропостачання. Причина — планові роботи на мережах, які енергетики виконують задля підвищення надійності системи та запобігання аваріям у майбутньому.

Час відключення: з 07:30 до 19:00. Під тимчасове знеструмлення потрапить вул. Степова — №1–3, 5–10, 10А, 11–17, 19, 21–26, 29–35, 38, 40, 42–58, 60–78 (парні), 82–88 (парні), 92, 94, 96, 100–106 (парні), 106А, 110–118 (парні).

