Графики отключения света в Запорожье на 22 мая будут действовать по отдельным адресам в связи с плановыми работами, сообщает Politeka.net.

Так, графики отключения света в Запорожье на 22 мая продлятся из-за плановых и срочных ремонтных работ электрооборудования. Ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». В частности, с 09:00 до 17:10 часов будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Именно по этой причине будут выключать электричество по следующим адресам:

  • Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
  • Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
  • Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
  • Голды Меир (Сусанина) — 62–76
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Ольгы Кобилянськои (Ногина) — 12–48, 27–67
  • Очеретова (Давыдова) — 4–42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37–39
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
  • пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22

22 мая 2026 года с 09:00 до 17:00 часов исчезнет электричество по десяткам адресов. В частности, свет будет выключен по следующим адресам:

  • Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43
  • Благовищенська (Иллича) — 26, 33, 33–35, 35
  • Вузивська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12
  • Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102–122
  • Героив полку "Азов" (бул. Гвардийський) — 111–113А
  • Герхарда Ремпеля (Дыбенка) — 33–53, 57
  • Голды Меїр (Сусанина) — 1–27А, 2–30, 31–45, 32–60, 37А
  • Грыгория Квитки-Основяненка (Петровського) — 202
  • Грыгория Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120
  • Дитриха Тиссена (Лыхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
  • Замкнута — 1–45, 2–26
  • Зачиняева — 75–77, 81–83
  • Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34
  • Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36А
  • Латвийська — 8А, 16
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
  • Мицна — 24–32, 33–39
  • Нечипора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
  • Олександривська — 6А, 7 (1 пов.)
  • Пархоменка — 24Б
  • Покровська (Свердлова) — 24, 26
  • Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24
  • Руставели — 59–67, 60–66
  • Семеренка — 31–57, 32–58
  • Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
  • Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–42, 33–41
  • Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
  • Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
  • пр. Моторобудивныкив — 111–145
  • пр. Соборный — 44
  • пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10
  • пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8.

