Графики отключения света в Запорожье на 22 мая будут действовать по отдельным адресам в связи с плановыми работами, сообщает Politeka.net.

Так, графики отключения света в Запорожье на 22 мая продлятся из-за плановых и срочных ремонтных работ электрооборудования. Ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». В частности, с 09:00 до 17:10 часов будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Именно по этой причине будут выключать электричество по следующим адресам:

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина) — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Ольгы Кобилянськои (Ногина) — 12–48, 27–67

Очеретова (Давыдова) — 4–42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37–39

Семеренка — 59–63, 60–76

пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22

22 мая 2026 года с 09:00 до 17:00 часов исчезнет электричество по десяткам адресов. В частности, свет будет выключен по следующим адресам:

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43

Благовищенська (Иллича) — 26, 33, 33–35, 35

Вузивська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102–122

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийський) — 111–113А

Герхарда Ремпеля (Дыбенка) — 33–53, 57

Голды Меїр (Сусанина) — 1–27А, 2–30, 31–45, 32–60, 37А

Грыгория Квитки-Основяненка (Петровського) — 202

Грыгория Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120

Дитриха Тиссена (Лыхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Замкнута — 1–45, 2–26

Зачиняева — 75–77, 81–83

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36А

Латвийська — 8А, 16

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Мицна — 24–32, 33–39

Нечипора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18

Олександривська — 6А, 7 (1 пов.)

Пархоменка — 24Б

Покровська (Свердлова) — 24, 26

Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24

Руставели — 59–67, 60–66

Семеренка — 31–57, 32–58

Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–42, 33–41

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

пр. Моторобудивныкив — 111–145

пр. Соборный — 44

пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10

пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8.

