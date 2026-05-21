Графики отключения света в Запорожье на 22 мая будут действовать по отдельным адресам в связи с плановыми работами, сообщает Politeka.net.
Так, графики отключения света в Запорожье на 22 мая продлятся из-за плановых и срочных ремонтных работ электрооборудования. Ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». В частности, с 09:00 до 17:10 часов будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Именно по этой причине будут выключать электричество по следующим адресам:
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
- Голды Меир (Сусанина) — 62–76
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Ольгы Кобилянськои (Ногина) — 12–48, 27–67
- Очеретова (Давыдова) — 4–42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37–39
- Семеренка — 59–63, 60–76
- пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
- пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22
22 мая 2026 года с 09:00 до 17:00 часов исчезнет электричество по десяткам адресов. В частности, свет будет выключен по следующим адресам:
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43
- Благовищенська (Иллича) — 26, 33, 33–35, 35
- Вузивська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12
- Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102–122
- Героив полку "Азов" (бул. Гвардийський) — 111–113А
- Герхарда Ремпеля (Дыбенка) — 33–53, 57
- Голды Меїр (Сусанина) — 1–27А, 2–30, 31–45, 32–60, 37А
- Грыгория Квитки-Основяненка (Петровського) — 202
- Грыгория Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120
- Дитриха Тиссена (Лыхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Замкнута — 1–45, 2–26
- Зачиняева — 75–77, 81–83
- Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34
- Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36А
- Латвийська — 8А, 16
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
- Мицна — 24–32, 33–39
- Нечипора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
- Олександривська — 6А, 7 (1 пов.)
- Пархоменка — 24Б
- Покровська (Свердлова) — 24, 26
- Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24
- Руставели — 59–67, 60–66
- Семеренка — 31–57, 32–58
- Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–42, 33–41
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
- пр. Моторобудивныкив — 111–145
- пр. Соборный — 44
- пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10
- пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8.
