Подорожание проезда в Тернопольской области задело пассажиров одной из общин, где с 20 апреля начали действовать новые тарифы.

Подорожание проезда в Тернопольской области в Чортковской общине официально подтверждено решением исполнительного комитета, принятым 15 апреля, сообщает Politeka.

В рамках подорожания проезда в Тернопольской области, стоимость поездки составляет 20 гривен при безналичной оплате через валидаторы и 30 гривен в случае расчета наличными.

Власти объясняют, что разница в тарифах введена для стимулирования безналичных расчетов и более точного учета пассажиропотока, ведь до этого времени его объем определялся неточно из-за значительной доли наличных оплат.

Отдельно отмечается, что подорожание проезда в Тернопольской области связано не только с организационными изменениями, но и экономическими факторами.

Среди основных причин называют рост стоимости горючего и необходимость обеспечения стабильного уровня оплаты труда водителей.

По словам представителей общества, заработная плата водителей сейчас составляет около 18 тысяч гривен, и более низкий уровень оплаты уже не позволяет удерживать кадровый состав.

Исполнительные власти Чертковской общины отмечают, что предприятие должно обеспечивать не только выплату заработной платы, но и покрытие расходов на горючее и ремонт транспорта.

В этом контексте повышение тарифов рассматривается как необходимый шаг для сохранения стабильной работы маршрутной сети и качества перевозок для жителей.

Ранее в обществе уже вводили безналичную оплату проезда, и нынешние изменения являются продолжением этой политики.

Отдельно городской голова в публичных объяснениях подчеркнул, что разница в стоимости проезда между безналичной и наличной оплатой должна дисциплинировать пассажиров и стимулировать использование валидаторов.

