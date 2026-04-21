Подорожчання проїзду в Тернопільській області зачепило пасажирів однієї з громад, де з 20 квітня почали діяти нові тарифи.

Подорожчання проїзду в Тернопільській області у Чортківській громаді офіційно підтверджене рішенням виконавчого комітету, яке було ухвалене 15 квітня, повідомляє Politeka.

У межах подорожчання проїзду в Тернопільській області, вартість поїздки становить 20 гривень за умови безготівкової оплати через валідатори та 30 гривень у разі розрахунку готівкою.

Влада пояснює, що різниця у тарифах запроваджена для стимулювання безготівкових розрахунків і більш точного обліку пасажиропотоку, адже до цього часу його обсяг визначався неточно через значну частку готівкових оплат.

Окремо наголошується, що подорожчання проїзду в Тернопільській області пов’язане не лише з організаційними змінами, а й з економічними факторами.

Серед основних причин називають зростання вартості пального та необхідність забезпечення стабільного рівня оплати праці водіїв.

За словами представників громади, заробітна плата водіїв нині становить близько 18 тисяч гривень, і нижчий рівень оплати вже не дозволяє утримувати кадровий склад.

Виконавча влада Чортківської громади зазначає, що підприємство має забезпечувати не лише виплату заробітної плати, а й покриття витрат на пальне та ремонт транспорту.

У цьому контексті підняття тарифів розглядається як необхідний крок для збереження стабільної роботи маршрутної мережі та якості перевезень для мешканців.

Раніше у громаді вже запроваджували безготівкову оплату проїзду, і теперішні зміни є продовженням цієї політики.

Окремо міський голова у публічних поясненнях підкреслив, що різниця у вартості проїзду між безготівковою та готівковою оплатою має також дисциплінувати пасажирів і стимулювати використання валідаторів.

Останні новини України:

