Подорожчання проїзду в Тернопільській області у Чортківській громаді офіційно підтверджене рішенням виконавчого комітету, яке було ухвалене 15 квітня, повідомляє Politeka.
У межах подорожчання проїзду в Тернопільській області, вартість поїздки становить 20 гривень за умови безготівкової оплати через валідатори та 30 гривень у разі розрахунку готівкою.
Влада пояснює, що різниця у тарифах запроваджена для стимулювання безготівкових розрахунків і більш точного обліку пасажиропотоку, адже до цього часу його обсяг визначався неточно через значну частку готівкових оплат.
Окремо наголошується, що подорожчання проїзду в Тернопільській області пов’язане не лише з організаційними змінами, а й з економічними факторами.
Серед основних причин називають зростання вартості пального та необхідність забезпечення стабільного рівня оплати праці водіїв.
За словами представників громади, заробітна плата водіїв нині становить близько 18 тисяч гривень, і нижчий рівень оплати вже не дозволяє утримувати кадровий склад.
Виконавча влада Чортківської громади зазначає, що підприємство має забезпечувати не лише виплату заробітної плати, а й покриття витрат на пальне та ремонт транспорту.
У цьому контексті підняття тарифів розглядається як необхідний крок для збереження стабільної роботи маршрутної мережі та якості перевезень для мешканців.
Раніше у громаді вже запроваджували безготівкову оплату проїзду, і теперішні зміни є продовженням цієї політики.
Окремо міський голова у публічних поясненнях підкреслив, що різниця у вартості проїзду між безготівковою та готівковою оплатою має також дисциплінувати пасажирів і стимулювати використання валідаторів.
