Подорожание проезда во Львовской области больше всего повлияет на отдаленные направления.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано с 1 апреля: минимальный тариф в пригородных и междугородных маршрутках вырос до 45 гривен, передает Politeka.

Перевозчики объясняют решение резким скачком стоимости дизеля, тогда как областная администрация отмечает — не влияет на формирование цены.

Последний просмотр проходил в феврале 2025 года. С тех пор ситуация на топливном рынке существенно изменилась. По словам представителей отрасли, литр дизеля подорожал с примерно 55 до 90 гривен в начале апреля. Причиной называют глобальные факторы, в частности, нестабильность на Ближнем Востоке.

В результате перевозчики произвели новые расчеты. Средняя стоимость километра выросла примерно на пятую часть – до около 3,30 грн. Разница между компаниями остается незначительной, однако конечная сумма пассажиров зависит от маршрута и экономического состояния предприятия.

Формула тарифа основывается на методике Министерства инфраструктуры, утвержденной еще в 2009 году. В настоящее время горючее занимает до 75% в структуре расходов. В таких условиях бизнес фактически не покрывает других потребностей, что и послужило основанием для пересмотра стоимости.

Во Львовской ОВ подчеркивают: регулирование цены на пригородные и междугородные перевозки отсутствует уже несколько лет. Перевозчики самостоятельно определяют тариф и только информируют администрацию об изменениях. Контроль за обоснованностью осуществляет Антимонопольный комитет.

В марте чиновники пытались сдержать повышение, призывая компании не менять расценки. Частично это сработало, однако всего на несколько недель. После очередного скачка стоимости дизеля перевозчики начали массово пересматривать цены.

Минимальный тариф вырос на 10 гривен и теперь фиксирован, независимо от расстояния поездки. В то же время, отдельные направления остаются убыточными, особенно в горных и отдаленных районах с низким пассажиропотоком.

В настоящее время в области продолжается конкурс на обслуживание более 40 маршрутов. Часть направлений уже осталась без перевозчиков из-за отсутствия заявок. В некоторых случаях компании отказываются от работы после короткого периода из-за финансовых потерь.

Специалисты отмечают: Удорожание проезда во Львовской области больше всего повлияет на отдаленные направления, в том числе сообщение с Туркой и Старым Самбором. В качестве возможных решений рассматриваются компенсации из местных бюджетов или запуск коммунальных маршрутов общинами.

Рост тарифов имеет более широкий эффект. Удорожание транспорта влияет на логистику, а также цены продуктов, особенно в период посевной кампании.

В области заключено более 450 договоров с перевозчиками. В то же время система остается нестабильной из-за зависимости от горючего и ограниченного финансирования отдельных направлений.

В самом Львове ситуация другая: городские перевозки регулируются исполкомом. Однако участники рынка не исключают, что пересмотр тарифов в городе возможен в ближайшее время.

