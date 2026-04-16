Подорожание проезда в Ивано-Франковске сопровождается расширением тарифной сетки и переходом к многоуровневой системе оплаты.

Подорожание проезда в Ивано-Франковске зафиксировано после утверждения новых тарифов в коммунальном транспорте КП «Электроавтотранс», которые начнут действовать с 16 апреля 2026, передает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета.

Базовая стоимость поездки в коммунальных автобусах и троллейбусах составит 25 грн. При безналичной оплате банковской картой или через QR-код применяется скидка 20% - конечная сумма уменьшается до 20 грн.

Самый низкий тариф предусмотрен для пользователей транспортной карты «Галка» — 15 грн. за одну поездку с возможностью бесплатной пересадки в течение 30 минут. Для студентов установлена ​​отдельная ставка — 12 грн при аналогичных условиях пользования.

Месячные абонементы для владельцев «Галки» будут стоить 750 грн, студенческий вариант – 600 грн. Стоимость самой карты определена на уровне 55 грн.

В системе контроля предусмотрен штраф за безбилетный проезд или неуплату – 400 грн. Это должно усилить дисциплину оплаты в общественном движении.

Отдельно определено, что тарифы частных перевозчиков остаются на уровне 20 грн. и не пересматриваются после предыдущих изменений. Также соблюдаются действующие правила льготной перевозки: в коммунальном транспорте обязательна регистрация поездки, а в частных автобусах действуют временные ограничения для льготников.

В учебные дни школьники могут пользоваться транспортом бесплатно с 7:00 до 21:00 при наличии соответствующего документа или карты «Галка».

В целом, подорожание проезда в Ивано-Франковске сопровождается расширением тарифной сетки и переходом к многоуровневой системе оплаты, что зависит от способа расчета и категории пассажира.

