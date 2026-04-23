Работа для пенсионеров в Днепропетровской области позволяет многим украинцам поддерживать свою финансовую независимость.

На рынке труда появились новые предложения работы для пенсионеров в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Многие варианты работы для пенсионеров в Днепропетровске можно найти на сайте work.ua. Там каждый день добавляются вакансии.

Среди вариантов, предлагаемых работодателями, есть должность водителя в медицинской лаборатории CentroLab. Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную занятость и заработную плату от 17 000 до 22 000 гривен с доплатами.

Условия предусматривают курьерскую доставку грузов по городу в пятидневном графике. Рабочий день обычно длится с 7 до 16 часов или с 9 до 18 часов.

В обязанности входят перевозка небольших грузов, погрузка и разгрузка коробок, а также оформление сопроводительной документации.

Еще один вариант – это работа для пенсионеров в Днепропетровской области водителем такси на автомобилях компании Way Up Drive в Днепре.

Заработок в этой сфере может составлять от 35 000 до 45 000 гривен, а также предусматривает процент от выполненных заказов. Компания предоставляет современные автомобили разных типов, включая гибридные и электрические модели, а график можно формировать индивидуально.

Среди требований указываются водительский стаж от девяти месяцев, наличие смартфона и ответственное отношение к своим задачам.

Отдельно в перечне вакансий есть должность в международной сети ресторанов KFC на Тополе. Здесь ищут работников на разные позиции, в том числе кассиров, поваров и уборщиков в дневные и ночные смены.

Опыт не обязателен. Главное, как отмечает работодатель, желание учиться и развиваться. Работникам предлагают официальное трудоустройство, скользящий график и стабильную заработную плату.

