Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області дає змогу для багатьох українців підтримувати свою фінансову незалежність.

На ринку праці зʼявилися нові пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Багато варіантів роботи для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна знайти на сайті work.ua. Там щодня додаються вакансії.

Серед варіантів, які пропонують роботодавці, є посада водія в медичній лабораторії CentroLab. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зайнятість та заробітну плату від 17000 до 22000 гривень із доплатами.

Умови передбачають кур’єрську доставку вантажів містом у п’ятиденному графіку. Робочий день зазвичай триває з 7 до 16 години або з 9 до 18 години.

До обов’язків входять перевезення невеликих вантажів, навантаження та розвантаження коробок, а також оформлення супровідної документації.

Ще один варіант- це робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області водієм таксі на автомобілях компанії Way Up Drive у Дніпрі.

Заробіток у цій сфері може становити від 35000 до 45000 гривень, а також передбачає відсоток від виконаних замовлень. Компанія надає сучасні автомобілі різних типів, включно з гібридними та електричними моделями, а графік можна формувати індивідуально.

Серед вимог зазначаються водійський стаж від дев’яти місяців, наявність смартфона та відповідальне ставлення до своїх завдань.

Окремо у переліку вакансій є посада у міжнародній мережі ресторанів KFC на Тополі. Тут шукають працівників на різні позиції, зокрема касирів, кухарів та прибиральників у денні та нічні зміни.

Досвід не є обов’язковим. Головне, як зазначає роботодавець, це бажання навчатися та розвиватися. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, змінний графік та стабільну заробітну плату.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.