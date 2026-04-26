Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена в рамках государственной программы поддержки отдельных категорий граждан.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет предоставляться в виде единовременной доплаты в апреле 2026 года в соответствии с решением правительства, сообщает Politeka.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины №341 от 18 марта, которое предусматривает дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области в размере 1500 гривен.

Право на получение этой выплаты имеют граждане, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года уже была назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

В то же время установлены ограничения по размеру пенсии. Общая сумма выплат вместе с надбавками и повышениями не должна превышать 25 950 гривен.

Это соответствует десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность. Доплата распространяется на разные виды пенсий, в том числе по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Также ее получат граждане, имеющие специальные пенсии, включая госслужащих, военнослужащих, ученых и должностных лиц местного самоуправления.

В то же время, есть категории граждан, для которых размер пенсии не имеет значения. Речь идет о лицах, непосредственно участвовавших в защите Украины, а также о членах семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Кроме пенсионеров, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена и для получателей государственных социальных пособий.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, получающих выплаты на проживание, малообеспеченных семьях, людях без права на пенсию, лицах с инвалидностью, а также семьях с детьми, включая одиноких матерей, опекунов и многодетных семей.

