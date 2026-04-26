Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена в межах державної програми підтримки окремих категорій громадян.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надаватиметься у вигляді одноразової доплати у квітні 2026 року відповідно до рішення уряду, повідомляє Politeka.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України № 341 від 18 березня, яка передбачає додаткову грошову допомогу для ВПО в Полтавській області у розмірі 1500 гривень.

Право на отримання цієї виплати мають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року вже було призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Водночас, встановлено обмеження щодо розміру пенсії. Загальна сума виплат разом із надбавками та підвищеннями не повинна перевищувати 25 950 гривень.

Це відповідає десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність. Доплата поширюється на різні види пенсій, зокрема за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також її отримають громадяни, які мають спеціальні пенсії, включно з держслужбовцями, військовослужбовцями, науковцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

Водночас є категорії громадян, для яких розмір пенсії не має значення. Йдеться про осіб, які безпосередньо брали участь у захисті України, а також про членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Окрім пенсіонерів, грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена і для отримувачів державних соціальних допомог.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені сім’ї, людей без права на пенсію, осіб з інвалідністю, а також сім’ї з дітьми, включно з одинокими матерями, опікунами та багатодітними родинами.

Останні новини України:

