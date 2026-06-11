Украинцам показали новые графики отключения света в Черниговской области на 12 июня, носящие плановый характер, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области связаны с реализацией комплексной программы технического обслуживания электросетей. Энергетики продолжают работы, направленные на повышение надежности системы электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.
По информации АО «Черниговоблэнерго», с 08:00–20:00 будут выключать электричество в населенном пункте Сновськ. На 12 часов подряд обесточат дома, находящиеся по адресам:
- Владымырська: 7
- Левка Лукяненка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- Леси Украинкы: 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20
- Молодижна: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22
- Соснова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Также в Сновську будут отключения электричества с 08:20–19:20 по адресам:
- Владымырська: 4, 6, 8, 10
- Леси Украинкы: 12, 22
- Лидии Вакуловськои: 3, 5, 9
- Молодижна: 2, 4, 6, 8, 10
- Набережна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Стельмаха: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17
В этот же день, с 08:00–19:00 дополнительные графики отключения света коснутся города Прылукы, однако ограничат только следующие адреса:
- 6-й пров. Гетьмана Сагайдачного: 2, 4, 8, 17
- 7-й пров. Гетьмана Сагайдачного: 1, 3, 7, 11, 17, 17/1
- Васыля Совачива: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 14А, 14Б/3, 14Г, 15, 16, 25, 27
- Гетьмана Сагайдачного: 79, 126, 126В
- Дослидна-Ботанична: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Кильцева: 38
- Пырятынська: 106
- Юрия Мирюты: 25А, 26А, 32
- Яблунивська: 42.
С 08:00 до 19:00 будут выключать электричество в населенном пункте Корюкивка. Обесточенными будут оставаться отдельные улицы:
- Гетьмана Мазепы: 117а, 117б, 123, 127, 129
- Робоча: 27, 27а, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48
- Стржалковського: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
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