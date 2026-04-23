Графики отключения света в Днепропетровской области на 24 апреля будут продолжаться из-за профилактических и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 24 апреля будут действовать по десяткам адресов. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах села Сурсько-Лытовське. Из-за этого света не будет с 09:00–18:00 по следующим адресам:

50 рокив Перемогы — 26, 41, 43, 44, 47

Аптечна — 12, 14, 15А, 16-52, 54-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затышна — 1-9

Космична — 17, 19, 21-22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42-43, 46-48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Котляревського — 14-15, 21, 23, 25-26, 29-30, 32, 52

Коцюбынського Мыхайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодижна — 1, 1А, 2-23

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56Б, 57, 59, 61, 63-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100-148, 152

Шевченка Тараса — 16, 16А, 18А, 20, 20А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 8Б, 9-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Кроме этого, обесточивание охватят город Тернивка с 08:00–19:00 (11 часов подряд). Отключат электричество в домах, расположенных по следующим адресам:

Маркова — 10, 10/11, 10/31, 10/34, 10/ЗБО, 12, 12/П/осв, 14, 16, 16/П/осв, 18, 20, 20/П/осв, б/н

Сергия Маркова — 18

Сковороды Грыгория — 8, 22, 22/240, 24, 26, 30, 35

Губинисская поселковая территориальная община также предупредила о дополнительных профилактических работах. Поэтому с 09:00–17:00 часов в селе Губыныха будут выключать электричество на улицах:

Залізнычна — 36, 42, 50, 52

Центральна — 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157-160, 162, 162А, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182

пров. Зализнычный — 1-11.

