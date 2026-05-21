Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются людям, проживающим в местах временного компактного проживания, так называемых шелтерах, сообщает Politeka.

Эта гуманитарная инициатива действует в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023 № 6-19/12 с изменениями.

Помощь в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре рассчитана на поддержку уязвимых категорий граждан, оказавшихся в тяжелом положении.

По данным официального сайта Департамента социальной политики, получить такие наборы могут пожилые люди, а также лица с инвалидностью и матери с детьми.

Право на помощь имеют дети от 3 до 18 лет и законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена.

Кроме того, наборы выдают переселенцам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Люди, которые переместились в город и впервые обратились в управление социальной защиты населения за справкой переселенца и проживают в официальных шелтерах, но не принадлежат ни к одной из перечисленных категорий, также имеют право на поддержку.

Они имеют возможность единовременно получить такой пакет с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Сам набор содержит мясные консервы, рыбные консервы, печеночный паштет, а также готовые вторые блюда с мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.