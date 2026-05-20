Подорожание проезда в Хмельницкой области станет действительным в начале лета в рамках отдельного районного центра, сообщает Politeka.

Пересмотр действующих расценок состоялся на официальном заседании исполнительного комитета Шепетовского городского совета, которое провели 18 мая.

Главной причиной решения о подорожании проезда в Хмельницкой области местные чиновники называют экономические факторы, непосредственно влияющие на работу транспортной отрасли.

Об этом проинформировали на официальном сайте Шепетовского городского совета.

Представители городского совета подчеркнули, что основным фактором увеличения стоимости пассажирских перевозок стало существенное поднятие цен на горюче-смазочные материалы на рынке.

Предварительная корректировка действующего тарифа состоялась в сентябре 2025 года, когда стоимость билета поднялась до 15 гривен по городу и 18 гривен на пригородных направлениях. Однако эти цифры уже не покрывают затрат перевозчиков.

Тенденции к подорожанию проезда наблюдаются и в других уголках Хмельницкой области, где стоимость услуг частного и коммунального транспорта была пересмотрена значительно раньше.

На фоне всеобщего роста цен на топливо в некоторых городах соответствующие изменения ввели еще в апреле. К примеру, в Каменце-Подольском тогда было принято временное решение о повышении тарифов на автобусных маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками.

Цена билета, приобретенного за наличные деньги, там поднялась до 20 гривен, хотя для школьников и студентов установили льготный тариф в размере 13 гривен, а стоимость билета в коммунальном транспорте оставили на прежнем уровне 10 гривен.

Также изменение стоимости перевозок произошло в Староконстантинове. На сегодняшний день проехаться общественным транспортом там стоит 20 гривен для взрослых пассажиров, а для школьников действует сниженная цена в размере 10 гривен.

