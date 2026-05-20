Жители региона призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Днепропетровской области на 21 мая.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 мая будут продолжаться из-за важных работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин со ссылкой на данные «Днепровских электросетей».

Жители региона призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Днепропетровской области на 21 мая, чтобы учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании бытовых и рабочих дел. Энергетики советуют заранее подготовиться к временным неудобствам — зарядить необходимые устройства и минимизировать зависимость от электроприборов в часы отключений.

С 07:30–19:00 в Жовти Воды вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать только по отдельным адресам:

Соборна: 16–22 (парные), 39–57 (нечетные)

Медовый пер.: 7, 8

Родынный пер.: 29

С 08:00–17:30 часов отключат свет в части города Вильногирськ. В этот промежуток времени будут проводить плановые работы. Электричества не будет на улицах:

Молодижна: 8, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 56А, 58, 60А, 60Б

Центральна: 79А, 79Б, 81

В связи с выполнением плановых и профилактических работ будет отключение электроэнергии в селе Новоолександривка с 08:00–19:00 (11 часов подряд) по следующим адресам:

Днипровська: 0072

Костянтына Чорного: 7А

Кутова: 4

Малынова: 0035, 11-Б

Прыбережна: 15

Степова: 82

Украинська: 97

Шкильна: 14

Ягидна: 19

В селе Днипрове также будут выключать электричество с 08:00–19:00, однако только по адресам:

Центральна: 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 78.



Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.