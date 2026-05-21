Новый график движения транспорта в Запорожье касается функционирования автобусного маршрута №94, сообщает Politeka.

Пассажирское направление обеспечивает прямое сообщение между Шевченковским районом на севере и Космическим микрорайоном в юго-восточной части города.

Общая протяженность пути в один конец составляет около 17,6 км, а средняя продолжительность рейса длится от 50 до 55 минут.

Корректировка работы и новый график движения транспорта в Запорожье призваны оптимизировать перевозку и учесть актуальные изменения инфраструктуры.

С 1 апреля конечную остановку в Космическом микрорайоне официально продлили в ТЦ «Эпицентр» на Ореховском шоссе, согласно решению городских властей, принятому в ноябре 2025 года.

Прямое направление от улицы Богдана Завады в ТЦ «Эпицентр» охватывает ключевые локации, среди которых ПК им. Тараса Шевченко, театр им. Магара, проспект Соборный, площадь Поляка, Центральный рынок, проспект Металлургов, улица Космическая и Симферопольское шоссе.

В обратном направлении автобусы едут почти зеркально, за исключением участков одностороннего движения. В общей сложности на пути насчитывается от 25 до 28 остановок.

Первый автобус отправляется с конечной станции в 5:40 утра, а завершающие рейсы выполняются после 22:00.

Новый график движения транспорта в Запорожье предполагает существенное сокращение интервалов в период наибольшей востребованности.

В часы пик с 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 19:30 время ожидания на остановках составляет от 6 до 12 минут. В межпиковые периоды, а также в течение выходных дней, промежуток между автобусами увеличивается и может длиться от 15 до 20 минут.