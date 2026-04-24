Графики отключения света в Сумской области на 25 апреля, в субботу, продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Графики отключения света в Сумской области на 25 апреля продлятся в связи с проведением профилактических и плановых работ. Все отключения будут происходить в соответствии с утвержденным графиком и в четко определенные временные рамки. Такие меры необходимы для поддержания стабильной работы электросетей, повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в будущем.

Дополнительные обесточения будут действовать в пгт. Лыпова Долына. Ограничения продлятся с 17:00–20:00 часов в домах, расположенных по следующим адресам:

3-й Роменськои — №1, 5, 7

4-й Роменськои — №10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Богдана Хмельныцького — №7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20

Богуна — №3, 5, 7, 9, 11, 15

Леси Украинкы — №5, 6, 7, 8, 9, 14, 16

Новиченка — №5, 7, 9, 11, 13

Польова — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 17

Роменська — №4, 1Я

25 апреля будут выключать электричество в городе Ромны, однако только по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет с 08:00–17:00 на таких улицах:

Академика Йоффе — №25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62А

1-й Аптекарськои — №18

1-й Шварца — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28

1-й Зализнычнои — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

2-й Зализнычнои — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А

Корживська — №10, 10/3, 10А, 12, 12/3, 12/4, 14, 14А, 15, 17, 17/3, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44Б, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 64А, 65, 65/1, 65/4, 65/38, 65/39, 65/65, 65/99, 66, 66/1, 68, 70, 72, 73, 75, 75/3, 76, 78, 80, 80/1, 80А/1, 82, 82А, 84/2, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/17, 95/37, 95/56, 105

Монастырська — №4/1, 4Г, 4Д, 4Ж, 4К

Молодости — №1

Рятувальныкив — №64, 70А, 70Б, 72

Свободы — №2, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е, 2Є, 2Ж, 6, 8, 10, 16

Травнева — №65, 67, 68, 69, 69Б, 70, 70Б, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 97А, 98, 100, 101, 101А, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 113А, 115

Харченка — №2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

Шварца — №73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87А, 89, 89А, 91, 93, 95, 97, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115

Шевченка — №7/1, 7/4, 7/5, 9, 11, 29А, 53, 63, 65, 65/7.

