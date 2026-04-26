Подорожание проезда в Винницкой области уже коснулось одного из городов, где с 24 апреля изменили стоимость поездок в городских автобусах.

Подорожание проезда в Винницкой области началось с изменений в Жмеринке, где решение о новых тарифах принял исполнительный комитет городского совета на заседании 23 апреля, сообщает Politeka.

Теперь в Жмеринке поездка на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси №1-А, №1-Б, №2-А, №3, №6 и №9 стоит 15 грн.

Для школьников установлен отдельный тариф в размере 10 грн. Новые цены вступили в силу с 24 апреля 2026 года.

В городском совете ранее объясняли, что перевозчики обратились с просьбой принять решение о подорожании проезда в Винницкой области из-за значительного роста цен на горюче-смазочные материалы.

Именно этот фактор стал основной причиной принятия решения об изменении тарифа. В то же время подорожание проезда в Винницкой области может затронуть еще и Винницу.

Там Департамент экономики и инвестиций городского совета обнародовал проект решения о новых тарифах на маршрутные перевозки.

Согласно документу, базовая цена поездки на большинстве городских маршрутов может возрасти до 25 грн. Для маршрутов №30А и №30Б предлагает установить тариф 30 грн.

Наиболее затратным может оказаться маршрут №34А, где стоимость одного билета планируют поднять до 35 грн. В пояснении к проекту указано, что последний раз тарифы пересматривались летом 2022 года.

С этого времени существенно изменились ключевые экономические показатели. Если раньше дизельное топливо в расчетах составляло 57 грн. за литр, то теперь в плановых расходах оно превышает 90 грн. Также минимальная заработная плата выросла с 6000 до 8647 грн.

