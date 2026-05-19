В Черкасской области 20 мая в отдельных населенных пунктах вводятся длительные графики отключения света, что могут охватывать значительную часть дня, сообщает Politeka.net.

Энергетики предупреждают, что графики отключения света в Черкасской области 20 мая являются частью плановых профилактических работ на электросетях. Целью таких мер является повышение надежности электроснабжения, обновление оборудования и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

В этой связи жителям региона рекомендуют заранее учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании ежедневных дел и быть готовыми к временным неудобствам.

20.05.2026 года с 08:00 до 17 часов будут продолжаться плановые ремонтные работы в городе Канив. Обесточат такие улицы:

Нечуя-Левыцького: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2/а, 3, 4, 4/2, 5, 7, 8, 9

Ризныченка: 18, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35

Берестовецькый яр: 33, 42

М. Максымовыча: 81/а

Днипробудивська: 1, 2, 3, 5

Т. Шевченка: 19, 19 (гараж), 21, 21а, 23, 25, 25а, 41, 41-д

20.05.2026 года с 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останется село Буда-Горобиивська. Отключение коснутся улиц:

Новоселыця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31/а, 35, 37, 38, 51

Перемога Украины: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 37

Кроме этого будут выключать электричество с 9 часов из-за плановых работ в электросетях, однако время окончания работ неизвестно. Такие ограничения будут продолжаться в селе Межирич по адресам:

Слобода: 3, 5, 6, 7, 8, 10–13, 15, 17–20, 22–40, 42–45, 47–52, 53–81, 84–87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 46, 53–58, 60–81, 84–87, 90, 92, 94, 98.

