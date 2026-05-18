Подорожание проезда во Львове запланировано городскими властями из-за существенных изменений на рынке энергоресурсов, сообщает Politeka.

Во Львовском городском совете объясняют , что такой шаг является вынужденной мерой, поскольку стоимость составляющих транспортных услуг значительно выросла за последний год.

Ключевой причиной подорожания проезда во Львове называют резкий скачок цен на горючее.

Специалисты отмечают, что при предварительном обновлении стоимости билетов в мае прошлого года литр дизельного горючего стоил примерно 48 гривен.

В настоящее время этот показатель на заправках уже превысил отметку в 90 гривен за литр, что создает огромную финансовую нагрузку на перевозчиков.

Масштабное подорожание проезда во Львове - стабилизировать работу коммунальных и частных предприятий, обеспечивающих перевозку в городе.

Без коррекции цен транспортная система могла бы столкнуться с серьезным дефицитом средств на обслуживание автопарка и закупку горючего.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать с субботы, 16 мая структура оплаты станет дифференцированной в зависимости от способа расчета.

при оплате Леокарт для студентов – 11,5 грн;

при оплате приложением или общей ЛеоКарт – 23 грн;

при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн;

при оплате наличными – 30 грн.

Штраф за отсутствие билета в городе теперь составит 520 гривен. При этом студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 грн, общий абонемент на все виды транспорта – 1150 грн.

Так что местным жителям советуют учитывать изменения и готовиться к тому, что за билет придется платить больше.