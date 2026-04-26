Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже торкнулося одного з міст, де з 24 квітня змінили вартість поїздок у міських автобусах.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області розпочалося зі змін у Жмеринці, де рішення про нові тарифи ухвалив виконавчий комітет міської ради на засіданні 23 квітня, повідомляє Politeka.

Відтепер у Жмеринці поїздка на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі №1-А, №1-Б, №2-А, №3, №6 та №9 коштує 15 грн.

Для школярів встановлено окремий тариф у розмірі 10 грн. Нові ціни почали діяти з 24 квітня 2026 року.

У міській раді раніше пояснювали, що перевізники звернулися з проханням прийняти рішення про подорожчання проїзду у Вінницькій області через значне зростання цін на паливно мастильні матеріали.

Саме цей фактор став основною причиною ухвалення рішення про зміну тарифу. Водночас, подорожчання проїзду у Вінницькій області може торкнутися ще й Вінниці.

Там Департамент економіки та інвестицій міської ради оприлюднив проєкт рішення щодо нових тарифів на маршрутні перевезення.

Згідно з документом, базова ціна поїздки на більшості міських маршрутів може зрости до 25 грн. Для маршрутів №30А та №30Б пропонують встановити тариф 30 грн.

Найбільш витратним може стати маршрут №34А, де вартість одного квитка планують підняти до 35 грн. У поясненні до проєкту вказано, що востаннє тарифи переглядали влітку 2022 року.

Відтоді істотно змінилися ключові економічні показники. Якщо раніше дизельне пальне в розрахунках становило 57 грн за літр, то тепер у планових витратах воно перевищує 90 грн. Також мінімальна заробітна плата зросла з 6 000 до 8 647 грн.

