Подорожчання проїзду у Вінницькій області розпочалося зі змін у Жмеринці, де рішення про нові тарифи ухвалив виконавчий комітет міської ради на засіданні 23 квітня, повідомляє Politeka.
Відтепер у Жмеринці поїздка на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі №1-А, №1-Б, №2-А, №3, №6 та №9 коштує 15 грн.
Для школярів встановлено окремий тариф у розмірі 10 грн. Нові ціни почали діяти з 24 квітня 2026 року.
У міській раді раніше пояснювали, що перевізники звернулися з проханням прийняти рішення про подорожчання проїзду у Вінницькій області через значне зростання цін на паливно мастильні матеріали.
Саме цей фактор став основною причиною ухвалення рішення про зміну тарифу. Водночас, подорожчання проїзду у Вінницькій області може торкнутися ще й Вінниці.
Там Департамент економіки та інвестицій міської ради оприлюднив проєкт рішення щодо нових тарифів на маршрутні перевезення.
Згідно з документом, базова ціна поїздки на більшості міських маршрутів може зрости до 25 грн. Для маршрутів №30А та №30Б пропонують встановити тариф 30 грн.
Найбільш витратним може стати маршрут №34А, де вартість одного квитка планують підняти до 35 грн. У поясненні до проєкту вказано, що востаннє тарифи переглядали влітку 2022 року.
Відтоді істотно змінилися ключові економічні показники. Якщо раніше дизельне пальне в розрахунках становило 57 грн за літр, то тепер у планових витратах воно перевищує 90 грн. Також мінімальна заробітна плата зросла з 6 000 до 8 647 грн.
