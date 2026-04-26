Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 27 апреля по 3 мая продлятся в связи с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Запланированы графики отключения света в Черниговской области на неделю с 27 апреля по 3 мая, которые охватят только отдельные населенные пункты. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений.

27.04.2025 года будут выключать электричество с 9 до 17 часов в части Набильське. Обесточат дома по адресам:

Пидгорна — №1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 52

Центральна — №1, 2, 3А, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23В, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 54А, 56, 58

28.04.2026 года 09:00–17:00 часов в городе Остер будут продолжаться дополнительные ограничения, однако графики отключения света будут действовать только по следующим адресам:

Вознесенська — №1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Генерала Солоныны — №19, 21, 21А

Незалежности — №31

Татаривська — №3Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67

Тымофия Носача — №2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

29.04.2026 года 08:00–19:00 часы будут выключать свет в городе Нижыни. Свет исчезнет в домах, находящихся по следующим адресам:

Академика Лавровського — №1, 4, 4А, 6, 8

Березанська — №1, 2, 3

Борыса Майора — №1-6, 8, 8А, 10-15, 4А

Воробивська — №1-4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 28, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44

Гимназийна — №27, 27А, 29-34, 36, 38, 40

пров. Заводськый — №1-6

Коныського Олександра — №1-5, 7-12, 14-20, 22, 24, 4А, 6А, 13А, 13Б, 17А

Кооператывна — №1-13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2А, 6А, 9А

Леси Украинкы — №3, 4, 1А, 3А, 4А

Лыпивризька — №1-17, 19, 21, 23, 11А, 23А

пров. Лыпивризькый — №2, 6, 7, 10, 12, 14

Незалежности — №9, 36, 40, 1/1, 38А, 38Б, 40/1, 40А, 40Б, 40В, 40Д

Овдиивська — №198, 198/1, 198А, 198Б, 198В

Редькинська — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

01.05.2026 года в городе Ичня с 08:00–17:00 часов дополнительно обесточат ряд улиц:

Европейська — №14

Иржавськый Шлях — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Негоды — №1

Слобода — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19

Солдатськои Славы — №28, 30, 32, 34, 36

Франка — №1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62

Швыдченка — №1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 31А, 33, 37.

