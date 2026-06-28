Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предусмотрена в рамках гуманитарной программы для местных жителей, отвечающих определенным условиям.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе в 2026 году будет предоставляться Благотворительным фондом «Право на защиту» в рамках Консорциума Реагирования, сообщает Politeka.

Максимальный размер денежной помощи для ВПЛ в Одессе составляет до 12 300 грн. Инициатива действует в шести областях Украины, среди которых и наш регион.

Поддержка предоставляется в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой гуманитарной поддержки пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)".

Фонд выступает партнером Консорциума Реагирования, координирующего ACTED при финансовой поддержке правительства США.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, а также местные жители, проживающие в определенных регионах программы.

Одним из основных требований является низкий доход семьи. Для участия в программе ежемесячный доход должен быть ниже 8422 грн на одного человека.

Отдельно предусмотрена пилотная регистрация для переселенцев, которые были вынуждены уехать из-за угрозы безопасности и достоинства. Также учитывается время перемещения.

Речь идет о людях, которые переехали более 45 дней назад, но не более шести месяцев назад, и проживают более чем в 50 км от линии фронта или государственной границы с Россией.

Организаторы отмечают, что соответствие отдельным критериям не означает автоматическое получение денежной помощи для ВПЛ в Одессе.

При отборе дополнительно учитывают статус занятости, наличие инвалидности или серьезного медицинского состояния, состав семьи, возраст членов домохозяйства, статус перемещения, тип населенного пункта и другие факторы уязвимости.

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