Украинцы со статусом ВПЛ и другие уязвимые категории в Одесской области могут претендовать на денежную помощь от международных организаций, пишет Politeka.net.
Размер выплат зависит от жизненных обстоятельств заявителя и может составлять от 3 до 12 тысяч гривен. Программа пособия была обновлена. Теперь поддержка предоставляется по нескольким направлениям, а суммы выплат определяются в зависимости от категории получателя и уровня его уязвимости.
Кто и при каких условиях может получить помощь
- Жители прифронтовых территорий. Лица, проживающие в пределах 0-50 км от линии фронта или границы с РФ.
- Эвакуированные лица. Те, кто покинул дома из-за опасности или официальной эвакуации. Важно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда.
- Пострадавшие от обстрелов. Домохозяйства, понесшие внезапные расходы или потери дохода из-за обстрелов.
- Уязвимые группы ВПЛ. Люди, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не получают государственной помощи на жительство.
- Возвратившиеся лица. Беженцы и ВПЛ, которые вернулись к месту постоянного проживания за последние 12 месяцев и проживают там не менее 3 месяцев.
Размер пособия в Одесской области зависит от категории заявителя.
- Прифронтовые районы и вернувшиеся лица — 10 800 грн на человека (одним платежом за 6 месяцев или 3 месяца соответственно).
- Эвакуированы и пострадали от обстрелов – 12 300 грн на человека (одноразовая выплата).
- Уязвимые ВПЛ (длительное перемещение) - ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Для оформления поддержки заявителю необходимо пройти собеседование с представителями партнерских организаций Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в специальных центрах регистрации. Также в некоторых случаях доступна предварительная электронная регистрация через онлайн-форму.
При подаче заявки необходимо предоставить пакет документов, в который входят регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка внутренне перемещенного лица (при наличии), реквизиты банковского счета в формате IBAN, свидетельства о рождении детей и документы об опекунстве. Лица с инвалидностью также должны предоставить соответствующие медицинские справки, подтверждающие их статус.
Источник: Благодійний фонд "Право на захист".
Последние новости:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: где есть возможность их получить.
Также Politeka сообщала, что дефицит молочных продуктов в Одесской области: как он проявляется.
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где именно были обновлены цены.