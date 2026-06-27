При подаче заявки на денежную помощь для ВПЛ в Одесской области необходимо предоставить пакет документов.

Украинцы со статусом ВПЛ и другие уязвимые категории в Одесской области могут претендовать на денежную помощь от международных организаций, пишет Politeka.net.

Размер выплат зависит от жизненных обстоятельств заявителя и может составлять от 3 до 12 тысяч гривен. Программа пособия была обновлена. Теперь поддержка предоставляется по нескольким направлениям, а суммы выплат определяются в зависимости от категории получателя и уровня его уязвимости.

Кто и при каких условиях может получить помощь

Жители прифронтовых территорий. Лица, проживающие в пределах 0-50 км от линии фронта или границы с РФ.

Лица, проживающие в пределах от линии фронта или границы с РФ. Эвакуированные лица. Те, кто покинул дома из-за опасности или официальной эвакуации. Важно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда.

Те, кто покинул дома из-за опасности или официальной эвакуации. Важно зарегистрироваться в течение после выезда. Пострадавшие от обстрелов. Домохозяйства, понесшие внезапные расходы или потери дохода из-за обстрелов.

Домохозяйства, понесшие внезапные расходы или потери дохода из-за обстрелов. Уязвимые группы ВПЛ. Люди, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не получают государственной помощи на жительство.

Люди, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и на жительство. Возвратившиеся лица. Беженцы и ВПЛ, которые вернулись к месту постоянного проживания за последние 12 месяцев и проживают там не менее 3 месяцев.

Размер пособия в Одесской области зависит от категории заявителя.

Прифронтовые районы и вернувшиеся лица — 10 800 грн на человека (одним платежом за 6 месяцев или 3 месяца соответственно).

на человека (одним платежом за 6 месяцев или 3 месяца соответственно). Эвакуированы и пострадали от обстрелов – 12 300 грн на человека (одноразовая выплата).

на человека (одноразовая выплата). Уязвимые ВПЛ (длительное перемещение) - ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Для оформления поддержки заявителю необходимо пройти собеседование с представителями партнерских организаций Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в специальных центрах регистрации. Также в некоторых случаях доступна предварительная электронная регистрация через онлайн-форму.

При подаче заявки необходимо предоставить пакет документов, в который входят регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка внутренне перемещенного лица (при наличии), реквизиты банковского счета в формате IBAN, свидетельства о рождении детей и документы об опекунстве. Лица с инвалидностью также должны предоставить соответствующие медицинские справки, подтверждающие их статус.

Источник: Благодійний фонд "Право на захист".

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