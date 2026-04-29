Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается важным инструментом поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти через платформу «Допомагай» и частные объявления, где собраны актуальные варианты временного убежища, сообщает Politeka.

Онлайн-сервис объединяет владельцев недвижимости с людьми, которые срочно ищут квартиру. Пользователи могут связаться с хозяевами, уточнить условия проживания и договориться о заселении.

Чаще всего такие предложения ориентированы на женщин, семьи с детьми и людей преклонного возраста. Обладатели обычно обеспечивают базовые бытовые условия для комфортного проживания.

Один из доступных вариантов расположен в селе Козловщина Котелевского района. Там предлагается частный дом с газовым отоплением, водоснабжением, канализацией и доступом в интернет.

В случае перебоев с электричеством оборудовано инверторной системой питания. Владельцы готовы рассмотреть совместное проживание с женщиной для взаимной поддержки.

Еще одно предложение доступно в городе Заводское. Там переселенцам предлагают отдельную комнату в доме матери с ребенком без арендной платы.

Кроме того, в Пирятине можно поселиться в трехкомнатном доме. Такой формат предусматривает проживание семьи при помощи пожилой хозяйке в быту.

Также следует отметить, что актуальные объявления регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют следить за новыми предложениями и не медлить с обращением.

Последние новости Украины:

