В мае 2026 года пенсионеры в Полтавской области традиционно получат социальные выплаты, пенсии и разные виды денежной помощи.

Государство продолжает обеспечивать денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области как в виде ежемесячных начислений, так и через отдельные программы, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области в мае начисляется на общих условиях вместе с пенсионными выплатами по всей Украине.

Новые одноразовые доплаты для пожилых людей в этот период не предусмотрены, однако сохраняются все действующие пенсии, надбавки и ранее проведенные индексации.

Украинцы пенсионного возраста в мае получат выплаты в зависимости от стажа, возраста и уровня заработной платы.

Минимальная пенсия составляет 2595 гривен, средний уровень колеблется от 5000 до 7000 гривен, а для граждан с высоким стажем и доходами может превышать 10 000 гривен.

Именно эти показатели базовые для формирования выплат, которые охватывает и денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Отдельно предусмотрены пенсии для лиц с инвалидностью. Для первой группы суммы составляют от 3 000 до 7 000 гривен, для второй – от 2 800 до 6 000 гривен, для третьей – от 2 500 до 4 500 гривен.

Размер зависит от расчетной пенсии и установленных надбавок. Военные получают повышенные выплаты, которые стартуют от 5500 гривен и могут достигать более 18000 гривен в случае инвалидности в результате войны.

Сумма зависит от группы инвалидности и категории получателя. Работающие граждане сохраняют полный размер пенсии и могут получать перерасчет за дополнительный стаж.

В среднем такие выплаты составляют от 5000 до 8000 гривен. Перерасчеты производятся в установленном порядке в зависимости от приобретенных лет стажа.

Поддержка также включает надбавки для отдельных возрастов. Лица 70+, 75+ и 80+ получают дополнительные суммы от 300 до 570 гривен ежемесячно.

