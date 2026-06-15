Подорожание проезда в Закарпатской области зафиксировано после очередного пересмотра тарифов на городских и междугородных маршрутах, что уже сказалось на расходах пассажиров в регионе, передает издание Politeka.

Главным фактором роста стоимости перевозок перевозчики называют горючее, формирующее значительную долю себестоимости рейсов. Дополнительное давление создают техническое обслуживание автобусов, ремонтные работы и подорожание комплектующих.

После обновления тарифов изменились цены по ключевым направлениям. Поездка из Ужгорода в Мукачево стартует от 123 гривен, в Чоп — от 94. Маршрут в направлении Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье — в 443, а самый длинный рейс в Рахов достигает 602 гривен.

Корректировка коснулась и городского транспорта. В Мукачево стоимость билета поднялась с 15 до 20 гривен. В Ужгороде действует дифференцированный тариф: 20 гривен при безналичной оплате и 23 гривны при наличном расчете.

В транспортной отрасли объясняют, что изменения связаны не только с горючим. Среди дополнительных факторов — общий рост затрат на содержание автопарка и регулярно пересматриваемые логистические расходы.

На этом фоне подорожание проезда в Закарпатской области становится заметным фактором для жителей, ежедневно пользующихся автобусными маршрутами для работы, обучения и поездок между населенными пунктами.

Также следует отметить, что аналитики рынка перевозок отмечают, что подобная динамика наблюдается и в других регионах Украины, где операторы постепенно адаптируют тарифы к изменениям в структуре расходов.

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