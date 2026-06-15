Графики отключения света на 16 июня продлятся много часов в части населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 июня будут действовать из-за профилактических работ. Энергетики советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также перенести использование энергоемкой бытовой техники на период после возобновления электроснабжения.
С 07:30–19:00 часов в городе Жовти Воды не будет электричества. Свет исчезнет только по отдельным адресам. В частности, графики будут действовать только на улицах:
- Авангардна: 2-12 (парные), 195
- Володымыра Ивасюка: 4-16 (парные)
- Воли пров.: 1-11 (непарные)
- Ивана Мазепы пров.: 1-16
- Серпневый пров.: 1, 2, 4, 4/2, 6-8, 10-18 (парные)
- Сичовый пров.: 1-3, 5-12, 14, 16
Будут продолжаться дополнительные обесточивания с 08:00–18:00. В это время будут выключать электричество в селе Новоганнивка, однако свет исчезнет только в домах, расположенных по адресу:
- Грыгория Сковороды: 48, 50-52
- Ивана Франка: 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16-18, 22, 26, 27, 37
- Котляревського: 6
- Леси Украинкы: 58, 61, 64, 65, 67
- Марка Вовчка: 81, 83, 89
- Павла Гребинкы: 11
В селе Радушне будут выключать электричество с 10:00–17:00 через плановые работы на электросетях. Обесточение будут продолжаться на улицах:
- Газовыкив: 1-20
- Горихова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-10, 17, 18, 29
- Заводська: 1, 1А, 2-5, 7-10, 12, 13
- Зоологична: 1, 8А, 11, 21
- Садова: 20А, 22А, 24А, 26А, 28, 44А, 45-49
- Центральна: 1, 1А, 1Б, 10-14, 16-24 (парные), 24А, 25, 29
- Шкильна: 1, 1А, 2-11, 15
- Шкильный пров.: 8
Также в селе Радушне исчезнет свет с 09:00–18:00 по следующим адресам:
- Будивельна: 1-9, 11-23, 48
- Ликарняна: 10-19, 21, 23
- Клубна: 24, 42.
Источник: PRAT "PEEM "CEK"