Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 июня будут действовать из-за профилактических работ.

Графики отключения света на 16 июня продлятся много часов в части населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 июня будут действовать из-за профилактических работ. Энергетики советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также перенести использование энергоемкой бытовой техники на период после возобновления электроснабжения.

С 07:30–19:00 часов в городе Жовти Воды не будет электричества. Свет исчезнет только по отдельным адресам. В частности, графики будут действовать только на улицах:

Авангардна: 2-12 (парные), 195

Володымыра Ивасюка: 4-16 (парные)

Воли пров.: 1-11 (непарные)

Ивана Мазепы пров.: 1-16

Серпневый пров.: 1, 2, 4, 4/2, 6-8, 10-18 (парные)

Сичовый пров.: 1-3, 5-12, 14, 16

Будут продолжаться дополнительные обесточивания с 08:00–18:00. В это время будут выключать электричество в селе Новоганнивка, однако свет исчезнет только в домах, расположенных по адресу:

Грыгория Сковороды: 48, 50-52

Ивана Франка: 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16-18, 22, 26, 27, 37

Котляревського: 6

Леси Украинкы: 58, 61, 64, 65, 67

Марка Вовчка: 81, 83, 89

Павла Гребинкы: 11

В селе Радушне будут выключать электричество с 10:00–17:00 через плановые работы на электросетях. Обесточение будут продолжаться на улицах:



Газовыкив: 1-20

Горихова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-10, 17, 18, 29

Заводська: 1, 1А, 2-5, 7-10, 12, 13

Зоологична: 1, 8А, 11, 21

Садова: 20А, 22А, 24А, 26А, 28, 44А, 45-49

Центральна: 1, 1А, 1Б, 10-14, 16-24 (парные), 24А, 25, 29

Шкильна: 1, 1А, 2-11, 15

Шкильный пров.: 8

Также в селе Радушне исчезнет свет с 09:00–18:00 по следующим адресам:

Будивельна: 1-9, 11-23, 48

Ликарняна: 10-19, 21, 23

Клубна: 24, 42.

Источник: PRAT "PEEM "CEK"